Lille Gare de Lille Flandres - Voie 10 Lille, Nord Visite guidée de l’Orient-Express Gare de Lille Flandres – Voie 10 Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Visite guidée de l’Orient-Express Gare de Lille Flandres – Voie 10, 17 septembre 2021 14:00, Lille. Journée du patrimoine 2021 Gare de Lille Flandres – Voie 10. Gratuit|Sur inscription https://affluences.com/?lang=fr

17 – 19 septembre Visite guidée de l’Orient-Express * S’il est un train qui a marqué l’Histoire, c’est bien l’Orient-Express. Symbole intemporel de l’art du voyage, il constitue l’un des joyaux du patrimoine ferroviaire français.

Aujourd’hui, le train se compose de sept voitures dont 4 sont classées au titre des Monuments historiques. Entre 2015 et 2018, ces-dernières ont été totalement restaurées afin de retrouver leur éclat d’origine. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

*

Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire. Départ toutes les 15 minutes avec des groupes de 12 personnes pour une visite de 40 minutes.

Gare de Lille Flandres – Voie 10 Lille, place Buisses Lille 59777 Lille-Centre Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39284598.jpg https://affluences.com/?lang=fr

Visite guidée de l’Orient-Express. S’il est un train qui a marqué l’Histoire, c’est bien l’Orient-Express. Symbole intemporel de l’art du voyage, il constitue l’un des joyaux du patrimoine ferroviaire français. Aujourd’hui, le train se compose de sept voitures dont 4 sont classées au titre des Monuments historiques. Entre 2015 et 2018, ces-dernières ont été totalement restaurées afin de retrouver leur éclat d’origine.

Crédits : © Lola Hakimian Gratuit|Sur inscription © Lola Hakimian

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Gare de Lille Flandres - Voie 10 Adresse Lille, place Buisses Ville Lille lieuville Gare de Lille Flandres - Voie 10 Lille