Balade en vélorail du Pays de Mauriac Gare de Drugeac 15140, 18 septembre 2021 14:00, Drugeac.

Journée du patrimoine 2021 Gare de Drugeac 15140. Gratuit|Sur inscription 0471405418

18 et 19 septembre

Balade en vélorail du Pays de Mauriac

Intervenant : Jacques Romeuf et Thibault Andrieux

Durée environ 2 h 00.

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

Réservation et pass sanitaire obligatoire



Gare de Drugeac 15140 Gare Le Bourg 15140 Drugeac Drugeac 15140 Cantal

https://cibul.s3.amazonaws.com/location33571029.jpg 04 71 40 54 18 https://www.tourisme-paysdemauriac.fr/apidae_4716903_1_velorail-du-pays-de-mauriac_fr.html

Quand l’ancienne voie ferrée désaffectée, construite à la fin du 19e siècle pour le transport des voyageurs, des animaux et des marchandises devient un lieu de balade bucolique, atypique et ludique. Le circuit de Drugeac à Salins vous invite à découvrir 3 tunnels et 3 viaducs sur un parcours de 7,2km A/R. Passionné de patrimoine ferroviaire, Jacques Romeuf évoquera au départ de votre balade la grande histoire du train chez nous et vous trouvera à Salins où il parlera de l’environnement géologique, paysager du site.

Crédits : ® Julien Chartoire