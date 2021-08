Vienne Galerie Test du Bailler Isère, Vienne “Au gré du raku” Galerie Test du Bailler Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

“Au gré du raku” Galerie Test du Bailler, 17 septembre 2021 15:00, Vienne. Journée du patrimoine 2021 Galerie Test du Bailler. Gratuit

17 – 19 septembre “Au gré du raku” * La galerie Test du Bailler accueille “Au gré du raku”, exposition d’œuvres de l’artiste de la Loire Evelyne MICOUD du 10 au 26 septembre 2021. Ouverture les vendredis, samedis et dimanches de 15h00 à 19h00 en présence de l’artiste.

Vernissage (si autorisé) le vendredi 10 septembre 2021 à partir de 18h00.

Entrée libre et gratuite. *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

Galerie Test du Bailler 4 bis, rue Teste du Bailler, 38200 Vienne, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Vienne 38200 La Balay Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location55270614.jpg?_ts=1623330049990 06 11 17 52 75 http://www.facebook.com/Galerie-Test-du-Bailler

Galerie d’Art Contemporain.

Crédits : © Evelyne MICOUD Gratuit © Galerie Test du Bailler

