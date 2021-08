Présentation et lecture du roman l’enfant de la montagne Galerie l’Hirondelle des Quais-Arles, 17 septembre 2021 10:30, Arles.

Journée du patrimoine 2021 Galerie l’Hirondelle des Quais-Arles. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 10h30

Présentation et lecture du roman l’enfant de la montagne

Une lecture du roman L’enfant de la montagne de Marion De Gans (nouvelle auteure de la région) se déroulera à la galerie d’rt ‘hirondelle des quais en Arles. Des jeunes artistes et comediens nterpréteront un passage du texte sur scène.

Vous pourrez ensuite rencontrer l’auteure et les comediens pour une discussion autour du thème abordé, un échange convivial et spontané.

Vous pourrez également participer à la séance de dédicaces qui se tiendra également à la galerie.

Parce que les écrivains et les comédiens sont aussi acteurs du beau patrimoine culturel de notre belle France. Notre but : promouvoir l’art sous toutes ses formes.

vendredi 17 septembre – 10h30 à 17h00

Galerie l’Hirondelle des Quais-Arles 75 Bis Quai de la Roquette 13200 Arles Arles 13200 Mas d’Auphan Bouches-du-Rhône

06 24 38 10 12 http://www.hirondelledesquais.fr

GALERIE L’HIRONDELLE DES QUAIS-ARLES.·SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

Cette association a pour objet de faire vivre un espace dédié aux artistes, professionnels, amateurs, petits ou grands, tout au long de l’année. Ce lieu dénommé « l’hirondelle des Quais », situé dans un environnement privilégié entre Rhône et centre historique, est destiné à promouvoir la création artistique en favorisant la diffusion du travail d’artiste sous la forme d’exposition, de production et de participation à des évènements locaux, régionaux, nationaux ou internationaux.

Cet espace sera un cadre permettant la collaboration entre artistes, la participation d’évènements en réseau et la mise en place d’ateliers, de rencontres ou d’actions pédagogiques

Accès possible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Site: www.hirondelledesquais.fr

Crédits : Marion De Gans Gratuit licence libre