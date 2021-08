Lyon Galerie le Réverbère Métropole de Lyon Exposition Envie(s) d’ailleurs ! Galerie le Réverbère Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Exposition Envie(s) d'ailleurs ! Galerie le Réverbère, 17 septembre 2021 14:00, Lyon Journée du patrimoine 2021

17 – 19 septembre Exposition Envie(s) d’ailleurs ! * L’ailleurs n’est jamais loin.

Il est dans le creux d’une main,

au fond d’un regard ou en bas de chez soi.

L’ailleurs n’est que fiction, fantasme et désir.

L’ailleurs n’est qu’invention mais celle-ci ne

peut s’écrire qu’en s’adossant au réel.

_Sans le réel, l’ailleurs n’existe pas. _ Julien Magre, mars 2021 Photographes :

Frédéric Bellay, Arièle Bonzon, Pierre Canaguier, Thomas Chable, Serge Clément, Beatrix von Conta, Jacques Damez, François Deladerrière, Pierre de Fenoÿl, André Forestier, Lionel Fourneaux, Baudoin Lotin, Julien Magre, Philippe Pétremant, Bernard Plossu *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Galerie le Réverbère 38, rue Burdeau, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 72 00 06 72 http://www.galerielereverbere.com

Une galerie de 300 m2 sur les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon. Plutôt cosy, bien distribué, et tout entier dévolu à la photographie contemporaine et à ses écritures diverses. C’est le Réverbère, qu’anime un double regard aigu, exigeant et sans complaisance : celui de Catherine Dérioz et Jacques Damez, ses créateurs, dont, au fil des années, les qualités se sont faites vertus.

