Hommage à Josep Grau-Garriga Galerie Hors Champ, 17 septembre 2021 14:30, Saint-Mathurin-sur-Loire Journée du patrimoine 2021

17 – 19 septembre Hommage à Josep Grau-Garriga * 4 artistes invités, qui ont travaillés avec Josep Grau-Garriga présentent des oeuvres inspirées par leur collaboration !

La galerie: Hors Champ à St Mathurin sur Loire accueillera cette exposition,

un parcours est également prévu avec la Porte de la Paix dans l’Eglise dernière oeuvre de J Grau-Garriga ainsi que Genesi dans la salle des fêtes. *

vendredi 17 septembre – 14h30 à 19h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 19h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 19h30

*

Galerie Hors Champ 10 Levée du Roi René 49250 Saint-Mathurin-sur-Loire

