Chambéry Galerie Eurêka Chambéry, Savoie Conférence “Le XIXe siècle, âge d’or de la vulgarisation scientifique” Galerie Eurêka Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Conférence “Le XIXe siècle, âge d’or de la vulgarisation scientifique” Galerie Eurêka, 18 septembre 2021 15:15, Chambéry. Journée du patrimoine 2021 Galerie Eurêka. Gratuit

Samedi 18 septembre, 15h15 Conférence “Le XIXe siècle, âge d’or de la vulgarisation scientifique” * L’histoire de la vulgarisation est particulièrement riche d’enseignements pour comprendre les fonctionnements contemporains des rapports sciences et sociétés. Au XIXe siècle, la vulgarisation contribua à l’édification d’une idéologie du Progrès, soutenant le développement des sociétés industrielles. Cyrille Bodin abordera les grandes lignes de l’histoire de la vulgarisation, et s’attachera à amener une réflexion sur ses fonctions politiques, économiques, institutionnelles mais aussi idéologiques. Intervenant : Cyrille Bodin, chercheur en Sciences de l’Information et de la Communication, membre associé au Laboratoire interuniversitaire en sciences de l’éducation et de la communication (LISEC), Université de Strasbourg. *

samedi 18 septembre – 15h15 à 17h00

*

Entrée libre et gratuite

Galerie Eurêka 150, rue de la République, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie

04 79 60 04 25 http://www.chambery.fr/galerie.eureka

Centre de culture scientifique technique et industrielle.

Crédits : Galerie Eurêka Gratuit

Détails Heure : 15:15 - 17:00 Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Galerie Eurêka Adresse 150, rue de la République, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Chambéry Age minimum 15 Age maximum 99 lieuville Galerie Eurêka Chambéry