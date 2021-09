Saumur Galerie "Esprit Laque" Maine-et-Loire, Saumur Galerie Esprit Laque Galerie “Esprit Laque” Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

18 et 19 septembre Galerie Esprit Laque * L’artiste Thibauld Mazire, président de l’association LAC (laqueurs associés pour la création), vous invite dans sa galerie pour vous faire découvrir l’art du Laque. Cette technique est née en Chine, il y a 7000 ans et perdure aujourd’hui grâce à quelques laqueurs qui la font vivre à travers des œuvres contemporaines. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

