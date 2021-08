«Matter-of-fact» à la Galerie Duchamp / Voisins de Campagne #2 Galerie Duchamp, 17 septembre 2021 14:00, Yvetot.

Journée du patrimoine 2021 Galerie Duchamp. Gratuit

17 – 19 septembre

«Matter-of-fact» à la Galerie Duchamp / Voisins de Campagne #2

La pragmatique est une branche de la linguistique. Elle s’intéresse aux éléments de la langue qui n’ont de sens que dans le contexte de leur énonciation : comme « ici » et « maintenant », « là », « là-bas », « hier »

ou « demain », « je » et « tu ».

La pragmatique est une doctrine philosophique qui regarde de haut la spéculation pour s’intéresser, humblement, à ce que l’on peut toucher, à ce sur quoi l’ont peut agir. À la pureté de la cosa mentale, le regard pragmatique préfère collectionner les accidents et les anomalies, s’abandonner dans la contemplation d’un léger désordre, se laisser surprendre par l’infinie variation de la lumière normande — qui ne contient ni blanc ni noir, souligne, très excitée, Elina au cours de son séjour. La pragmatique a du mal avec les grands récits ; elle préfère les anecdotes,

les faits divers et les glissements qui amène Paul à rencontrer Jacques et boire un verre avec lui, dans le soleil doré d’avant le crépuscule.

La pragmatique nous aide à regarder les choses telles qu’elles sont. Libérées de ce qu’elles devraient être.

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Galerie Duchamp 5-9 rue Percée, 76190 Yvetot

Créée en 1991, la Galerie Duchamp, centre d’art contemporain de la Ville d’Yvetot, organise 3 à 4 expositions par an ainsi que des résidences d’artistes et développe, depuis son ouverture, une importante activité d’édition. Sa mission première est d’accompagner l’expérimentation et la

recherche contemporaine dans le champ des arts plastiques. Dans ses murs, elle accueille des visiteur·se·s (environ 4000 par an), des amateur·trice·s qui y pratiquent la sculpture, la peinture ou le dessin, et organise des actions pour les publics, qui visent à une meilleure compréhension de la création artistique d’aujourd’hui. La Galerie Duchamp, centre d’art contemporain de la Ville d’Yvetot, reçoit le soutien financier du Ministère de la Culture / DRAC Normandie, de la Région Normandie et du Département de la Seine-Maritime.

