Sisteron Galerie Domnine Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Exposition d’oeuvres Galerie Domnine Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Exposition d’oeuvres Galerie Domnine, 17 septembre 2021 10:00, Sisteron. Journée du patrimoine 2021 Galerie Domnine. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition d’oeuvres * Exposition d’oeuvres d’Andréa SIRI.

Andréa SIRI, artiste peintre et dessinateur autodidacte, exposera ses oeuvres autour des thématiques de l’amour et du couple.

Les techniques sont principalement acryliques pour les tableaux ainsi que pastel gras et feutre pour les petits formats. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h30 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

*

Masque et pass sanitaire obligatoires

Galerie Domnine sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence

04 92 61 54 50

Galerie d’expositions temporaires.

”Domnine” rend hommage à l’illustre figure sisteronaise : l’écrivain Paul Arène.

Crédits : Andréa SIRI Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu Galerie Domnine Adresse sisteron Ville Sisteron lieuville Galerie Domnine Sisteron