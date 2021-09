Exposition « L’Odyssée du pruneau – Du Lot-&-Garonne à la conquête du monde » Galerie d’exposition, 19 septembre 2021 14:00, Clairac.

Galerie d'exposition.

Dimanche 19 septembre, 14h00

Exposition « L’Odyssée du pruneau – Du Lot-&-Garonne à la conquête du monde »

Une exposition pour découvrir les aventures de la prune d’ente… née à Clairac ! Fleuron de l’identité lot-et-garonnaise, symbole de Clairac, le pruneau d’Agen invite à un voyage à travers le monde.

Le prunier est un arbre est originaire de l’Orient. Il nous vient de loin ! Présent dans l’Agenais et le Bas-Quercy dès l’Antiquité, il s’est très bien acclimaté dans notre région. Surtout, la variété qui donne le pruneau d’Agen est le fruit d’un mariage réalisé entre des pruniers locaux et une espèce introduite en Agenais au Moyen Âge, au retour des Croisades. Une greffe de génie née à Clairac, promise à un bel avenir ! Dès le XVIIe siècle, le pruneau d’Agen, avec ses qualités nutritives et sa bonne conservation lors des longs voyages, acquiert une renommée internationale et s’exporte. On le retrouve en grande quantité non seulement chez les marchands d’Europe du Nord mais également en Amérique et dans les colonies françaises.

Au fil des décennies et des évolutions techniques, les producteurs innovent dans leurs méthodes, les grandes maisons de négociants développent leurs activités et les fabricants enrichissent leurs gammes.

Aujourd’hui, si le pruneau se vend aux quatre coins du monde, c’est que les plants de prunier qui ont fait la célébrité de la vallée du Lot se cultivent sur quatre continents ! Laissez-vous tenter par l’histoire de l’odyssée du pruneau d’Agen : un voyage qui démarre dans l’Antiquité et vous emmène de la Chine en Californie, en passant par l’Amérique du Sud, l’Australie et l’Afrique du Sud !

Exposition conçue par les Archives départementales de Lot-&-Garonne.

Commissaire : Jean-Michel Delmas

Samedi, à 17h30, conférence de Jean-Michel Delmas à la salle paroissiale du Grand temple de Clairac, place Viçose, suivie d’une dégustation…

Gratuit. Entrée libre.



Galerie d’exposition 6 rue Jean-Jaurès, 47320 Clairac Clairac 47320 Lot-et-Garonne

Galerie éphémère créée pour la présentation de l’exposition « L’Odyssée du pruneau ».

Crédits : ©ville de Clairac Gratuit