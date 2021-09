Landerneau Galerie de Rohan Finistère, Landerneau Ateliers créatifs pour découvrir l’univers du Street Art en s’amusant Galerie de Rohan Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Ateliers créatifs pour découvrir l’univers du Street Art en s’amusant Galerie de Rohan, 18 septembre 2021 11:00, Landerneau. Journée du patrimoine 2021 Galerie de Rohan. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur https://www.billetweb.fr/landerneau-journee-du-patrimoine-atelier-street-art&src=agenda

18 et 19 septembre Ateliers créatifs pour découvrir l’univers du Street Art en s’amusant * Ateliers créatifs réalisés dans le cadre de l’Exposition Street Art, présentée à la Galerie de Rohan jusqu’au 7 novembre.

L’exposition, autour d’œuvres originales, présente ce qu’est le street art, son histoire, ses techniques ainsi que le travail inédit d’artistes contemporains. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

Ateliers pour les jeunes à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte. Pass sanitaire requis pour les adultes. Prévoir tenue adaptée non fragile. / sur inscription :

Galerie de Rohan Place Saint-Thomas 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère

S’appuyant sur une dynamique culturelle déjà présente, la Ville a l’ambition de faire de Landerneau une véritable place forte de l’art contemporain en Bretagne.

Première pierre à l’édifice de ce projet culturel, l’ancienne librairie de Rohan, située dans le quartier Saint-Thomas, est désormais devenue la Galerie de Rohan, un espace municipal d’expositions d’art et de créations contemporaines. La Galerie de Rohan, lieu de diffusion culturelle, a pour ambition de favoriser la rencontre et le dialogue des esthétiques. Ouverte en 2015, elle vise à sensibiliser le public le plus large à cette expression artistique plurielle qui s’inscrit dans une véritable politique culturelle, visant à démocratiser l’Art, par la gratuité d’accès et par un service de médiation culturel pour les visiteurs.

