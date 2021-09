Menton Galerie d'Art Contemporain du Palais de l'Europe Alpes-Maritimes, Menton Exposition les lauréats Photomenton 2019 Galerie d’Art Contemporain du Palais de l’Europe Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Exposition les lauréats Photomenton 2019 Galerie d'Art Contemporain du Palais de l'Europe, 18 septembre 2021 10:00, Menton

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Exposition les lauréats Photomenton 2019 * Visite de l’exposition des lauréats du concours Photomenton 2019 Patricia BOBILLON, Jean-Michel BOCKLER, Dominique LANDRA, Anthony TURPAUD En 2016, la Ville de Menton emboîte le pas à d’autres communes du Mentonnais. Après Castellar, Sainte-Agnès et Sospel, Menton offre un cadre de choix à des photographes dont elle souhaite promouvoir le talent.

En 2017, l’entrée en matière propose différentes visions de Menton.

En 2018, deux univers se répondent : la photographie d’architecture, tout en ligne et en courbe, et la photographie de rue, resituaient l’humain au coeur des environnements qu’il a créés mêlant esthétique figée et mouvement, humanité et urbanité.

En 2019, l’élément liquide s’introduisait dans toute sa pure *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

Entrée libre, passeport sanitaire obligatoire

Galerie d'Art Contemporain du Palais de l'Europe 5 avenue Boyer, 06500 MENTON Menton 06500 Garavan Alpes-Maritimes

