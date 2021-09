Châteaubriant Galerie 29 44110 Châteaubriant Châteaubriant, Loire-Atlantique Exposition les ateliers 25-29 exposent Galerie 29 44110 Châteaubriant Châteaubriant Catégories d’évènement: Châteaubriant

Exposition les ateliers 25-29 exposent Galerie 29 44110 Châteaubriant, 18 septembre 2021 09:30, Châteaubriant

18 et 19 septembre Exposition les ateliers 25-29 exposent * Jean-Paul Constant, Bérénice Pasquier, Pauline Pennanguer, Gaelle Perrotin et Denis Thebaudeau exposent leur travail. Ils vous font découvrir

leurs univers respectifs, en peinture, sculpture et céramique. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

