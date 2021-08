Évian-les-Bains Funiculaire historique d'Évian Evian-les-Bains, Haute-Savoie Circuit du funiculaire d’Évian Funiculaire historique d’Évian Évian-les-Bains Catégories d’évènement: Evian-les-Bains

17 – 19 septembre Circuit du funiculaire d’Évian * Partez à la découverte d’un moyen de transport historique et original, qui constitue une pièce rare du patrimoine ferroviaire européen et qui figure parmi les trois seuls survivants des funiculaires. Accès : départ de la ligne : rue du port, derrière le Palais Lumière. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 13h15 à 19h20

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h15 à 19h20

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h15 à 19h20

Funiculaire historique d'Évian
Rue du port, 74500 Évian-les-Bains

04 50 74 98 93 http://www.ville-evian.fr

Destiné au transport des clients de la Société des Eaux et de la Société des hôtels d’Évian pendant la saison, le funiculaire à traction électrique fut mis en exploitation en 1907. Il desservait alors la source Cachat et les hôtels Splendide et Royal. Entre octobre 1911 et mai 1913, la ligne fut prolongée vers le haut jusqu’au niveau de la terrasse de l’Ermitage, puis vers le quai où elle desservait, par un tunnel (140m de long), le nouvel établissement thermal inauguré en 1902 (actuel Palais Lumière). Le funiculaire historique est en fonction tous les jours de mi-mai à mi-septembre.

