Nantes fresque des acadiens Loire-Atlantique, Nantes Des Acadiens à Nantes fresque des acadiens Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Des Acadiens à Nantes fresque des acadiens, 19 septembre 2021 16:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 fresque des acadiens. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 16h00 Des Acadiens à Nantes * L’Association Bretagne-Acadie-Louisiane propose un commentaire de la fresque des Acadiens: retour sur la présence à Nantes de 2000 acadiens au XVIIIè siècle avant un nouveau départ pour la Louisiane pour 1600 d’entre eux, d’où venaient ils?, l’Acadie 1ère colonisation française, et origine de la fresque réalisée par Robert Dafford. *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

*

fresque des acadiens 2 rue des acadiens Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Crédits : Association Bretagne-Acadie-Louisiane Gratuit

Détails Heure : 16:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu fresque des acadiens Adresse 2 rue des acadiens Ville Nantes Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville fresque des acadiens Nantes