17 et 18 septembre Fresque délicate et poétique de Guillaume Bottazzi à Marseille Prado * Pour cette année 2021, le célèbre artiste Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gargantuesque avec 25 œuvres d’art à découvrir en France dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Les œuvres présentées sillonnent le pays du nord au sud de la France, de Lille, en passant par Paris, Lyon, Marseille et jusqu’à Mandelieu… Sept d’entre elles sont à découvrir en région Sud, dont cinq dans les Bouches-du-Rhône et 4 à Marseille. Guillaume Bottazzi a signé près de 100 œuvres environnementales et poétiques dans des espaces publics et cette fresque délicate et poétique se trouve boulevard Herriot à Marseille-Prado. L’œuvre est réalisée à l’aide de glacis. Les glacis sont une succession de couches transparentes qui laissent pénétrer la lumière de sorte à apporter douceur et profondeur. Cette œuvre postule de l’expérience sensorielle du spectateur. Il y a trente-trois ans, à l’âge de dix-sept ans, le jeune peintre s’est rendu en Italie pour apprendre la peinture et c’est à Rome, au Vatican, dans les appartements du Pape, qu’il a été profondément touché par la visite de la chapelle Fra Angelico. Cette création poétique à voir à Marseille nous induit à voyager dans un univers irréel. Elle nourrit le passant en le faisant rêver. Elle crée un espace poétique, enchanteur, qui évolue en fonction de notre imaginaire. L’imaginaire est antérieur à nos perceptions et à nos idées, il va les révéler, nous permettre de nous construire, de nous renforcer, de nous renouveler et de nous réinventer. Site officiel de Guillaume Bottazzi : https://www.guillaume.bottazzi.org *

vendredi 17 septembre – 08h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 08h00 à 13h00

Visite libre

Fresque de Guillaume Bottazzi, Marseille Prado 50 boulevard Edouard Herriot 75008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Cette fresque a été réalisée par l’artiste Guillaume Bottazzi en 2017 au cœur du quartier du Prado.

Crédits : © Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris Gratuit © Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris

