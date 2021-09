Conférence illustrée et apéro débat avec Opera Mundi frac picardie hauts-de-france, 17 septembre 2021 18:30, Amiens.

Journée du patrimoine 2021 frac picardie hauts-de-france. Gratuit

17 et 18 septembre

Conférence illustrée et apéro débat avec Opera Mundi

*

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, ce premier temps fort invite à questionner le vivant à partir de la notion de paysage(s). Jalonné de trois conférences, ce parcours pluridisciplinaire nourri par la pensée écologique la plus actuelle propose de découvrir de singulières manières de concevoir un territoire. Il s’agit d’une invitation à relire les espaces et les cohabitations des paysages agricoles et de nos campagnes, tout en interrogeant les relations entre l’art et le vivant.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 2021

De 18h30 à 19h30 suivi d’un apéro-débat

La composition des paysages anthropocènes

Conférence de Michel Lussault, géographe, illustrée en direct par Lou Hermann

À un moment où il devient de plus en plus flagrant que la crise de l’habitabilité planétaire a débuté, il est intéressant de réfléchir au paysage en tant que dispositif composite reliant des humains, des non-humains vivants et des matières non-vivantes. L’intérêt porté au paysage fut précurseur d’une sensibilité mais aujourd’hui nous ne pouvons pas simplement reprendre les conceptions du passé.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

De 17h30 à 18h30 suivi d’un apéro-débat

Campagnes, martyrs du productivisme

Conférence de François Léger, ingénieur agronome et écologue

Les évolutions des paysages agricoles manifestent avec éclat l’hubris utilitariste et consumériste qui nous fait maltraiter la nature et nous maltraiter nous-mêmes. Avec la révolution industrielle et l’entrée des paysans dans une modernité techno-centrée, les campagnes ont été réduites à n’être que des espaces de production agricole homogénéisés, vidés de leur diversité biologique, vidés de leur diversité de sens. Changer d’agriculture, de paysages agricoles et de campagnes, est un impératif de survie alimentaire, écologique, morale.

*

vendredi 17 septembre – 18h30 à 19h30

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h30

*

Entrée libre



frac picardie hauts-de-france 45 rue Pointin, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location76821137.jpg 0322916600 http://www.frac-picardie.org/ https://www.facebook.com/pg/fracpicardie-des-mondes-dessinés-328371667515427/about/

Fonds régional d’art contemporain de Picardie Hauts-de-France

Crédits : opera mundi Gratuit fracpicardie hauts-de-france