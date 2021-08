Vernissage officiel des nouvelles expositions FRAC Grand Large — Hauts-de-France, 18 septembre 2021 17:00, Dunkerque.

Journée du patrimoine 2021 FRAC Grand Large — Hauts-de-France. Gratuit

Samedi 18 septembre, 17h00

Vernissage officiel des nouvelles expositions

*

GLISSEMENTS

NICOLAS DESHAYES

Du 18 septembre 2021 au 13 mars 2022

Nicolas Deshayes réalise des installations, des sculptures, des bas-reliefs et des images. Il s’intéresse aux systèmes circulatoires, tuyauteries domestiques, productions industrielles et processus artisanaux. Il présente sa première exposition monographique en France. Équivoques, symboliques, triviales ou poétiques, ses œuvres adoptent un langage qui nous est familier, à la fois domestique et banal, parfois drôle ou inquiétant, mais toujours nourri de paradoxes.

Samedi 18 septembre à 16h : visite en avant-première de l’exposition de Nicolas Deshayes en compagnie de l’artiste et de Keren Detton, directrice du Frac et commissaire de l’exposition.

Avec le soutien du Fluxus Art Projects et The Electric Heating Company.

——

LE TEMPS D’UN FLEUVE

LORENA ZILLERUELO

Du 18 septembre 2021 au 2 janvier 2022

Travail et Culture (TEC CRIAC) a proposé à Lorena Zilleruelo, vidéaste, de

développer un travail de recherche et d’expérimentation artistique au sein de son projet culturel « Le Fluvial en devenir ». Ce projet élabore une réflexion sur le travail et ses mutations liés à la voie d’eau dans

un territoire allant du Port de Dunkerque jusqu’au Port d’Anvers. Au croisement du film documentaire, de la vidéo de création et de l’essai poétique, le film Le temps d’un fleuve s’attache à porter dans l’espace public les enjeux des métiers en lien avec la voie d’eau.

En partenariat avec Travail et Culture (TEC CRIAC) / Avec le soutien du programme « Résidence d’artistes en entreprises » de la DRAC Hauts-de-France.

*

samedi 18 septembre – 17h00 à 19h00

*

Entrée libre / L’entrée du Frac est gratuite tout le week-end !



FRAC Grand Large — Hauts-de-France 503 Avenue des Bancs de Flandres – 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord

03 28 65 84 20

Situé sur le port de Dunkerque, le bâtiment du Frac Grand Large — Hauts-de-France a été conçu par les architectes Lacaton & Vassal, et est en soi un ouvrage remarquable, lieu de conservation et d’exposition ouvert sur l’horizon. Il est conçu comme la réplique en transparence de l’ancienne halle AP2 : « Atelier de préfabrication n°2 », témoin historique de l’industrie navale dunkerquoise.

Le Frac Grand Large — Hauts-de-France possède une collection consacrée au design, révélant son ouverture au monde des objets et témoignant d’un véritable brassage international des sources et créations. Cette collection exceptionnelle, allant des années 1960 à aujourd’hui, constitue le pivot de sa programmation dans les murs et en région.

Il a également développé sa collection autour d’un noyau initial consacré à l’arte povera, l’art minimal, l’art conceptuel, et à des médiums aussi variés que la peinture, la photographie et l’installation.

Crédits : © Frac Grand Large — Hauts-de-France Gratuit