Lancement du jeu Frac Explorer FRAC Grand Large — Hauts-de-France, 18 septembre 2021 14:00, Dunkerque

Samedi 18 septembre, 14h00 Lancement du jeu Frac Explorer

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

Entrée libre / L'entrée du Frac est gratuite tout le week-end !

FRAC Grand Large — Hauts-de-France 503 Avenue des Bancs de Flandres – 59140 Dunkerque

03 28 65 84 20

Situé sur le port de Dunkerque, le bâtiment du Frac Grand Large — Hauts-de-France a été conçu par les architectes Lacaton & Vassal, et est en soi un ouvrage remarquable, lieu de conservation et d'exposition ouvert sur l'horizon. Il est conçu comme la réplique en transparence de l'ancienne halle AP2 : « Atelier de préfabrication n°2 », témoin historique de l'industrie navale dunkerquoise. Le Frac Grand Large — Hauts-de-France possède une collection consacrée au design, révélant son ouverture au monde des objets et témoignant d'un véritable brassage international des sources et créations. Cette collection exceptionnelle, allant des années 1960 à aujourd'hui, constitue le pivot de sa programmation dans les murs et en région. Il a également développé sa collection autour d'un noyau initial consacré à l'arte povera, l'art minimal, l'art conceptuel, et à des médiums aussi variés que la peinture, la photographie et l'installation.

