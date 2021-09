Nantes Frac des Pays de la Loire Loire-Atlantique, Nantes Atelier participatif d’écriture Frac des Pays de la Loire Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier participatif d’écriture Frac des Pays de la Loire, 18 septembre 2021 13:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Frac des Pays de la Loire. Gratuit

18 et 19 septembre Atelier participatif d’écriture * *

samedi 18 septembre – 13h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 19h00

*

Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Frac des Pays de la Loire 21 quai des Antilles, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location46334490.jpg +33228015000 http://www.fracdespaysdelaloire.com Crédits : Fanny Trichet Gratuit Fanny Trichet

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Frac des Pays de la Loire Adresse 21 quai des Antilles, Nantes Ville Nantes lieuville Frac des Pays de la Loire Nantes