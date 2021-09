Résidence STOREFRONT / Rencontres avec l’artiste Clara Denidet FRAC Bourgogne “Les bains du nord”, 18 septembre 2021 11:00, Dijon.

Journée du patrimoine 2021 FRAC Bourgogne “Les bains du nord”. Gratuit|Sur inscription 03 80 67 18 18, communication@frac-bourgogne.org

Samedi 18 septembre, 11h00, 14h30

Résidence STOREFRONT / Rencontres avec l’artiste Clara Denidet

Seconde lauréate de l’année 2021 de cette résidence organisée en partenariat avec l’ENSA Dijon, Clara Denidet travaille dans la Boutique des Bains du Nord à la vue de tous. Des rencontres avec l’artiste sont organisées à l’occasion des journées européennes du patrimoine afin d’échanger avec elle sur son projet et découvrir son univers artistique.

Site Internet de Clara Denidet

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h00

Groupe limité à 6 personnes



FRAC Bourgogne “Les bains du nord” 16 rue Quentin 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

03 80 67 07 82

Le FRAC Bourgogne : une histoire, une évolution. Né en 1983 d’un partenariat entre le Ministère de la Culture et de la Communication et la Région Bourgogne, le FRAC Bourgogne a pour mission la constitution et la gestion d’une collection d’art contemporain, ainsi que la promotion et la diffusion des 650 œuvres, représentant 240 artistes, qui la composent. Un film visible aux”Bains du Nord “, retrace la naissance de la collection. Les œuvres de la collection sont présentées à travers des expositions temporaires, ou circulent par voie de prêt ou dépôt durables en région Bourgogne, en France et à l’international. Enfin, le FRAC mène des actions de sensibilisation à l’art contemporain et de formation, afin de toucher un public le plus large possible. Chaque année depuis 1984, la collection s’enrichit de nouvelles œuvres proposées par un Comité technique d’achat composé de personnalités du monde de l’art contemporain choisies pour leur expertise. Aujourd’hui 23 FRAC sont ainsi répartis sur tout le territoire national et l’ensemble des collections comprend 20 000 œuvres de 5 000 artistes.

En 2013, une politique et des orientations nouvelles sont engagées. Le FRAC Bourgogne entend plus que jamais se concentrer sur ses missions d’origine.

” Les Bains du Nord ” : l’espace d’exposition du FRAC Bourgogne à Dijon. Le 18 mai 2013, le FRAC Bourgogne a inauguré son nouveau lieu permanent d’exposition dans la capitale régionale,”Les Bains du Nord”. Cet espace de 500 m2, anciens bains publics, puis magasin d’électroménager, a déjà fait l’objet d’une réhabilitation dans les années 1980, devenant l’espace d’exposition du centre d’art contemporain Le Consortium. Convaincu de la nécessité d’une pédagogie du regard, le FRAC Bourgogne propose, en relation avec l’exposition principale, une exposition-atelier confiée à un créateur, à destination de tous, à partir de 5 ans. Des ateliers/visites hebdomadaires sont également proposés au public : petits et grands, accompagnés par une artiste en charge des”Rencontres avec l’art contemporain”, sont invités à voir, à percevoir, à ressentir…

Crédits : Photographie : Clara Denidet, Visibles, les tapis, 2021 – Vue de l’exposition RÆBOUTER, CEAAC, Strasbourg, 2021 © Pierre Frigeni Gratuit|Sur inscription