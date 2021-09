Visites des réserves de la collection FRAC Alsace, 19 septembre 2021 14:00, Sélestat.

Journée du patrimoine 2021 FRAC Alsace. Gratuit|Sur inscription servicedespublics@frac-alsace.org, 03 88 58 87 55

Dimanche 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00, 18h00

Visites des réserves de la collection

*

*

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 18h00 à 18h30

*

Gratuit. Sur inscription. Jauge limitée.



FRAC Alsace 1 route de Marckolsheim, 67600 Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin

https://cibul.s3.amazonaws.com/location39395711.jpg 03 88 58 87 55 http://www.frac.culture-alsace.org

Fonds Régional d’Art Contemporain.

Installé sur les berges de l’Ill à Sélestat depuis plus de 35 ans, le Frac Alsace abrite une salle d’exposition, un jardin artistique et une collection, riche de plus de 1 000 œuvres, qu’il prête à l’échelle régionale, nationale et internationale. Il programme également plusieurs expositions par an et va à la rencontre des publics pour remplir ses missions de soutien et de promotion de la création contemporaine ainsi que de diffusion et de sensibilisation à l’art contemporain.

Crédits : ©FRAC Alsace Gratuit|Sur inscription Frac Alsace ©David Betzinger