Visite guidée de l’exposition « Perspectives#01 Les nouvelles oeuvres de la collection »

Découvrez les œuvres nouvellement acquises par le FRAC Alsace en 2019 et 2020.

Perspectives est une exposition en deux parties, chacune présentant une sélection des œuvres nouvellement acquises par le FRAC Alsace en 2019 et 2020.

D’une grande diversité formelle, ce sont des photographies, dessins, sculptures, objets, vidéos, nouveaux médias et performances. Les œuvres ont été créées par des artistes connus et d’autres qui restent à découvrir. Nombre d’entre elles traitent de la relation de l’homme à son environnement naturel ou virtuel et explorent des genres classiques tels que le paysage ou le portrait.

La sélection d’œuvres est complétée par une présentation des documents qui accompagnent le processus d’acquisition et donnent à voir la manière de travailler d’une collection publique.

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Gratuit. Entrée libre. Départ des visites guidées : toutes les heures, de 14h à 18h. Fermeture du FRAC à 19h.



Installé sur les berges de l’Ill à Sélestat depuis plus de 35 ans, le Frac Alsace abrite une salle d’exposition, un jardin artistique et une collection, riche de plus de 1 000 œuvres, qu’il prête à l’échelle régionale, nationale et internationale. Il programme également plusieurs expositions par an et va à la rencontre des publics pour remplir ses missions de soutien et de promotion de la création contemporaine ainsi que de diffusion et de sensibilisation à l’art contemporain.

