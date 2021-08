Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Four à chaux, 17 septembre 2021 14:30, La Tour-sur-Orb.

Journée du patrimoine 2021 Four à chaux. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 14h30

Animation pour scolaires / Levez les yeux !

Des Hommes et des pierres

L’usine de production de chaux de La Tour-sur-Orb a été construite en 1854 pour les besoins de la création de la ligne de chemin de fer de Graissessac à Béziers : la chaux fournie a servi à la construction des ouvrages d’art sur la section Bédarieux-Graissessac. À travers la visite du four à chaux, venez découvrir en quoi les histoires de la ligne de chemin de fer, du charbon et de la chaux sont intimément liées et ont contribué à l’essor économique des Hauts Cantons de l’Hérault aux XIXe et XXe siècles. Le parcours comprend une visite guidée et 3 ateliers portant à la fois sur l’architecture, l’histoire industrielle des Hauts Cantons et la géologie.

vendredi 17 septembre – 14h30 à 16h30

30 élèves maximum, de 8 à 14 ans



Four à chaux 54 avenue du four à chaux, 34260 La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb 34260 Hérault

Ancienne usine de production de chaux du XIXe siècle comprenant la carrière, le bâtiment des fours à chaux et la bluterie. Son exploitation a contribué à l’essor économique des hauts-cantons de l’Hérault.

