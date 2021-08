Cours public d’architecture présenté par Arnaud RÉAUX, architecte Forum d’Urbanisme et d’Architecture, 18 septembre 2021 14:30, Nice.

Samedi 18 septembre, 14h30

Cours public d’architecture présenté par Arnaud RÉAUX, architecte

LES TERRITOIRES DE L’EAU

“C’est près de l’eau que j’ai le mieux compris que la rêverie est un univers en émanation, un souffle odorant qui sort des choses par l’intermédiaire d’un rêveur. Si je veux étudier la vie des images de l’eau, il me faut donc rendre leur rôle dominant à la rivière et aux sources de mon pays. Je suis né dans un pays de ruisseaux et de rivières, dans un coin de la Champagne vallonnée, dans le Vallage, ainsi nommé à cause du grand nombre de ses vallons. La plus belle des demeures serait pour moi au creux d’un vallon, au bord d’une eau vive, dans l’ombre courte des saules et des osières.” G. Bachelard

Nos territoires sont façonnés et habités par la présence de l’eau. C’est elle qui a formé la puissance de nos vallées et dessinées les courbes du front de mer sur lequel s’accroche une architecture méditerranéenne qui cherche inlassablement les cadrages vers l’horizon de la mer. A la fois poétique et sensible, l’eau sait s’emporter et devenir destructrice. Et si le défit de l’architecture contemporaine était de renouer avec cet élément naturel ?

Arnaud RÉAUX est architecte DE-HMONP et urbaniste, associé et fondateur de Nommos depuis 2015. Il est Vice-Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de PACA. Formé à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, il se spécialise rapidement sur la thématique du projet urbain. Passionné d’urbanisme et de paysage, il accompagne les maitrises d’ouvrage dans les projets de narrations territoriales. La résilience urbaine et la question du risque inondation fait partie intégrante de sa recherche autour de l’idée d’un “urbanisme de réconciliation”.

Forum d’Urbanisme et d’Architecture 89, Route de Turin, 06300 Nice Nice 06300 Cimiez Alpes-Maritimes

Le Forum d’Urbanisme et d’Architecture de la Ville de Nice est un point de rencontre, un lieu de documentation et de référence pour les Niçois et les visiteurs extérieurs relativement à l’architecture et à la ville contemporaines.

Il est un acteur pédagogique engagé.

Que ce soit dans le cadre scolaire (par des actions menées tout au long de l’année en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale) ou hors du cadre scolaire (par diverses actions pour le jeune public), le Forum d’Urbanisme et d’Architecture œuvre à faire des enfants d’aujourd’hui des citoyens avertis de demain, engagés dans la qualité de leur ville.

Trois échelles de rayonnement

Le Forum d’Urbanisme et d’Architecture est tout d’abord un acteur niçois, tourné vers les professionnels de l’acte de construire autant que vers le grand public.

Il est également un acteur national, reconnu au sein d’un réseau d’institutions homologues de promotion et de diffusion de la culture architecturale et urbaine, avec lesquelles il développe des partenariats fructueux.

Enfin, il est ouvert à l’international, par l’accueil de conférenciers ou d’expositions venant de l’étranger, tout autant que par des collaborations avec des partenaires d’autres pays pour promouvoir et diffuser au-delà de nos frontières cette forme d’exception urbaine qu’a représenté Nice à travers toutes les époques, selon une tradition d’innovation qu’elle poursuit encore avec les outils et les expressions d’aujourd’hui.

