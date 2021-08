Visite guidée d’un exemple unique d’enceinte urbaine allemande moderne Fortification de l’enceinte urbaine de Strasbourg – Kernumwallung, 17 septembre 2021 18:00, Strasbourg.

17 – 19 septembre

*

La Kriegstor, un élément de l’enceinte urbaine datant de la période de l’Annexion.

À la suite de la guerre de 1870, l’Alsace et la Moselle sont annexées à l’Allemagne. Très rapidement, il est décidé de fortifier Strasbourg et ses alentours en prévision d’un nouveau conflit.

Nous vous proposons de découvrir cet exemple unique d’enceinte urbaine allemande moderne.

Rdv parking de la patinoire Iceberg, rue Pierre Nuss, 67200 Strasbourg.

*

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

*

Fortification de l’enceinte urbaine de Strasbourg – Kernumwallung Passage du Kriegstor, 67000 Strasbourg Strasbourg 67083 Cronenbourg Bas-Rhin

S’il est un lieu bien connu des Strasbourgeois adeptes du jogging, les fortifications de l’enceinte urbaine construites à l’époque allemande (Kernumwallung) entre 1876 et 1882 sont encore largement méconnues bien que récemment mises en valeur.

La partie conservée est située à l’ouest de la gare de Strasbourg et comprend les bastions 14, 15 et 16. Cette enceinte prend la forme d’une importante masse de terre habitée par des casernes et des poudrières. Son sommet forme un parapet aménagé en plateforme d’artillerie et agrémenté de nombreuses traverses-abris. Ce rempart est précédé d’un fossé en eau encore conservé et d’un glacis aujourd’hui remplacé par… une voie rapide.

Entre les bastions 14 et 15, l’enceinte est percée par la porte de guerre n°2 aujourd’hui réhabilitée.

(source : Jean-Marie Baillet via http://www.fortifications.fr)

