Visites guidées de la forteresse médiévale Forteresse médiévale de Villeneuve, 17 septembre 2021, Villeneuve-Loubet

17 et 18 septembre Visites guidées de la forteresse médiévale * Les visites guidées commencent aux heures suivantes, samedi et dimanche: 11h, 11h30, 14h, 14h30, 15h30, 16h Inscriptions obligatoires au 04 92 02 66 16

20 personnes maximum par visite

Tarif réduit de 5€ (à partir de 4 ans)

Passe sanitaire demandé *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 11h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

Inscriptions obligatoires au 04.93.73.08.82 Tarif réduit 5€ (dès 4 ans), en raison de la crise sanitaire en cours 20pers/visite maximum. Visites effectuées dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Passe sanitaire demandé.

Forteresse médiévale de Villeneuve avenue de Bellevue 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes

04 92 02 66 16 http://villeneuve-tourisme.com

La forteresse médiévale de Villeneuve-Loubet, propriété privée, appartenant à la famille Panisse-Passis depuis 1742, a été construite entre 1231 et 1234 par Romée de Villeneuve. Son donjon de forme pentagonale de 33 mètres de haut est la construction la plus ancienne du château, il est complèté par une forteresse munie d’une double enceinte.

