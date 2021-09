Blanquefort Forteresse médiévale de Blanquefort Blanquefort, Gironde Découverte de la forteresse médiévale Forteresse médiévale de Blanquefort Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Gironde

Découverte de la forteresse médiévale Forteresse médiévale de Blanquefort, 18 septembre 2021 11:00, Blanquefort. Journée du patrimoine 2021 Forteresse médiévale de Blanquefort. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte de la forteresse médiévale * *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Forteresse médiévale de Blanquefort Rue de la forteresse, 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location61406222.jpg 05 56 57 19 42 https://gahble.org/ https://www.facebook.com/ForteressedeBlanquefort

La forteresse de Blanquefort est un site classé au titre des Monuments historiques. Propriété privée, elle est gérée par le Groupe d’Archéologie et d’Histoire de Blanquefort qui l’entretient et assure sa mise en valeur via des visites guidées et des animations.

Crédits : ©G.A.H.BLE Gratuit ©G.A.H.BLE

Détails Catégories d’évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu Forteresse médiévale de Blanquefort Adresse Rue de la forteresse, 33290 Blanquefort Ville Blanquefort lieuville Forteresse médiévale de Blanquefort Blanquefort