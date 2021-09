Salses-le-Château Forteresse de Salses Pyrénées-Orientales, Salses-le-Château Exposition Forteresse de Salses Salses-le-Château Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

18 et 19 septembre Exposition * Le centre des monuments nationaux présente l’exposition “Il était une forêt” du 19 juin au 10 octobre 2021 à la forteresse de Salses. Tantôt magique, tantôt inquiétante, la forêt est depuis toujours au cœur des contes et des légendes et continue de hanter notre imaginaire. Dans les salles voutées de la forteresse, un parcours chorégraphié et fantasmagorique immerge le visiteur dans une ambiance mystérieuse à la découverte de figures légendaires. Petits et grands pourront ainsi, au gré de la découverte du monument, frissonner ou rêver. L’exposition composée de sept tableaux est présentée dans cinq salles différentes de la Forteresse de Salses : écuries, tour d’artillerie, infirmerie et boulangerie. Conception : Francis Adoue, centre des monuments nationaux

Créations de : Sylvain Bossut, Olivier Bourdon, Daniel Giusiano, Colas Reydellet

Graphisme : Thierry-François Combe *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Forteresse de Salses Avenue du château fort, 66600 Salses-le-Château Salses-le-Château 66600 Pyrénées-Orientales

04 68 38 60 13 http://www.salses.monuments-nationaux.fr https://fr-fr.facebook.com/ForteresseDeSalses

Construit à la fin du XVe siècle par les Espagnols à l’emplacement de sources fort utiles en cas de siège, l’édifice garde l’ancienne frontière. Assiégée, prise et reprise en 1503, 1639, 1640, la place est définitivement conquise par les Français en 1642. Le traité des Pyrénées de 1659 redessine les territoires : moins stratégique, la forteresse perd alors de son importance. À partir de 1691, elle est néanmoins partiellement restaurée par Vauban. La forteresse de Salses, est un exemple unique d’architecture militaire, entre château fort et bastion moderne.

