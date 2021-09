Découverte du patrimoine sous forme de visites libres, guidées et d’ateliers du patrimoine. Forteresse de Polignac, 18 septembre 2021 10:00, Polignac.

18 et 19 septembre

Découverte du patrimoine sous forme de visites libres, guidées et d’ateliers du patrimoine.

Placée sous le thème du patrimoine pour tous, cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine vise à sensibiliser le jeune public et le public familial à l’importance du patrimoine. Cette thématique trouve tout son sens à la Forteresse de Polignac puisque cette dernière est gérée par une association composée de nombreux bénévoles qui partagent leurs talents afin de valoriser toujours plus notre patrimoine, créant ainsi de belles dynamiques.

La Forteresse de Polignac a prévu un programme riche en mettant à l’honneur le jeu et les ateliers pratiques sous toutes leurs formes afin que petits et grands puissent passer un moment ludique et convivial.

Chasse au trésor familiale : (à demander à la billetterie, supplément de 5 € par famille)

Jeux en bois médiévaux

Atelier autour du jardin d’inspiration médiévale et des plantes tinctoriales

Atelier couleurs au Moyen-âge

Atelier calligraphie

Atelier taille de pierre

Expositions : les idées reçues sur le Moyen-âge et les châteaux de tous les records

Visites commentées de la Forteresse à 15h00 samedi et dimanche

Horaires : 10 h 00-18 h 00

Tarif réduit unique : 3.00 € par personne / Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

Présentation du pass sanitaire indispensable.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Tarif réduit unique : 3 €



Forteresse de Polignac 43000 Polignac, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Polignac 43000 Haute-Loire

Située à 5 kilomètres au nord-ouest du Puy-en-Velay, la forteresse de Polignac est un site unique en Auvergne à tous points de vue. C’est dans ce château si puissant et dominateur, qu’est née l’exceptionnelle Maison de Polignac. Le site est classé monument historique dès 1840 et suscite l’intérêt des érudits et des chercheurs depuis le XVIe siècle. La plateforme volcanique sur laquelle s’est installé le château impressionne par son étendue de près de 3 hectares autant que par la domination qu’il exerce sur le bassin du Puy depuis ses 800 mètres d’altitude. La forteresse de Polignac, qui est déjà un régal pour les yeux de l’extérieur, offre, en haut du donjon de 32 mètres, un panorama qui charmera tout un chacun : le bassin du Puy s’étend sous vos yeux, et au loin, ce sont les monts du Velay, les massifs du Meygal et du Mézenc qui ravissent les pupilles. L’abandon de Polignac pour le château de Lavoûte, plus agréable, le départ à la cour de Versailles, la Révolution où elle fut vendue comme bien national, n’ont pas eu raison de la forteresse. Elle offre ainsi un ensemble cohérent, unique en Velay, de bâtiments résidentiels seigneuriaux s’échelonnant du XIIe au XVIIe siècle, véritable conservatoire de l’architecture seigneuriale au Moyen Âge. On peut distinguer 5 ensembles bâtis sur le plateau (le logis seigneurial, la Vicomté, le donjon, la chapelle et l’espace artisanal) et un arsenal de défense impressionnant (800 mètres de remparts, 6 portes fortifiées, un chemin de ronde, des corps de garde …). Sans oublier divers points d’eau, dont un puits de 83,5 mètres de profondeur et de 3,5 mètres de diamètre, permettant de vivre en autarcie sur le site. La forteresse de Polignac n’était donc pas seulement une place militaire, mais un véritable lieu de vie quotidienne pouvant accueillir plus de 1 000 personnes.

