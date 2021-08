Mornas FORTERESSE DE MORNAS Mornas, Vaucluse Spectacle “Les Vilains” FORTERESSE DE MORNAS Mornas Catégories d’évènement: Mornas

Vaucluse

Spectacle "Les Vilains" FORTERESSE DE MORNAS, 17 septembre 2021 20:00, Mornas

Vendredi 17 septembre, 20h00 Spectacle “Les Vilains” * En guise de prélude aux Journées Européennes du Patrimoine, Mornas accueillera une pièce de Théâtre “Les Vilains” en partenariat avec le Centre Dralatique des Villages du Haut Vaucluse.

Sur réservation à l’Office de Tourisme Provence Côté Rhône :

Avenue Jean Moulin – 84550 MORNAS / Rond-point des portes de Provence – 84500 BOLLENE

Tél. 04 90 30 36 83 / contact@provencecoterhone-tourisme.com *

vendredi 17 septembre – 20h00 à 22h30

*

Sur inscription

FORTERESSE DE MORNAS 4, rue Henri Thinel Mornas 84550 Vaucluse

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 90 37 01 26 http://www.forteresse-de-mornas.com

Citadelle militaire aux portes de la provence. Point stratégique de surveillance de la vallée du Rhône, restauré depuis 1977, ce monument renaît de ces cendres et retrouve un partie de sa splendeur. Forteresse médiévale située au sommet d’une falaise de 138 mètres de haut.

