Visite libre de la Forteresse de Billy Forteresse de Billy, 18 septembre 2021 10:00, Billy.

Journée du patrimoine 2021 Forteresse de Billy. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite libre de la Forteresse de Billy

*

Dans le village :

– Église Saint-Cyr-Sainte-Julitte avec ses peintures murales et sa crypte romane du XIème siècle.

– Visite libre de la Mairie, ancien corps de garde de l’enceinte extérieure.

– Chasse aux Trésors PÉPIT.

– Départ de la Via Allier, permettant de longer l’Allier sur une voie verte réservée aux marcheurs et cyclistes jusqu’à Saint-Yorre en passant par Vichy….

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Pass sanitaire obligatoire.



Forteresse de Billy 5 Rue du Château, 03260 Billy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Billy 03260 Allier

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35966011.jpg 04 70 43 51 51 http://www.billy-tourisme-allier.com

La forteresse militaire de Billy, bâtie à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, fut un élément du patrimoine des Bourbons pendant plusieurs siècles.

La cité fortifiée de Billy était la deuxième plus vaste châtellenie sur les dix-sept que comptait la province du Bourbonnais ; elle est restée puissante jusqu’à la Révolution française.

« Le château de Billy s’affirme comme étant l’une des constructions castrales et militaires les plus emblématiques du Bourbonnais médiéval ». P. Picq

Crédits : ©Xavier Thomas Gratuit ©Xavier Thomas