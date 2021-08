Berrie Forteresse de Berrye Berrie, Vienne Découverte d’une forteresse médiévale Forteresse de Berrye Berrie Catégories d’évènement: Berrie

Vienne

Découverte d’une forteresse médiévale Forteresse de Berrye, 17 septembre 2021 15:00, Berrie. Journée du patrimoine 2021 Forteresse de Berrye. Sur inscription forteressedeberrye@gmail.com

17 – 19 septembre Découverte d’une forteresse médiévale * Visite commentée de la forteresse et dégustation de vins du château. La visite de la forteresse et de ses douves sera commentée. Le monument va bénéficier d’une campagne de restauration sur plusieurs années dont les grandes étapes seront présentées: sécurisation, préservation, rénovation et reconstruction de certaines parties. *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 15h00

Contribution volontaire appréciée.

Forteresse de Berrye 2, rue du château 86120 Berrie Berrie 86120 Vienne

06 84 80 58 01 http://www.chateaudeberrye.com/fr/le-chateau-p6.html

Forteresse du XIIe siècle classée monument historique, donjon avec aula de 150 m² entourée de remparts, de douves sèches et de vignobles. Dégustation de vin pour financer la rénovation.

Crédits : ©colinet Sur inscription

