17 et 18 septembre Le fort Victor-Emmanuel à la lanterne * Visite nocturne animée par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim

Renseignement : Fondation Facim (04 79 60 59 00) *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

RDV sur le parking en amont du fort. Les lanternes sont fournies par la guide. Prévoir des chaussures et une tenue adaptée au site. Prendre une lampe de poche pour le retour.

Fort Victor-Emmanuel Esseillon, 73500 Aussois, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Aussois 73500 Savoie

Impressionnants ouvrages, construits au début du XIXe siècle, perchés sur une grande barre rocheuse, les cinq forts de la Barrière de l’Esseillon deviennent français lorsque la Savoie est rattachée à la France en 1860. Mal adaptés aux progrès de l’artillerie, ces forts sont déclassés en 1883, sans jamais avoir subi l’épreuve du feu. Le fort Victor-Emmanuel fait partie d’un programme de valorisation et est agrémenté d’un parcours ludique scénarisé.

