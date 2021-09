Reichstett Fort Rapp-Moltke Bas-Rhin, Reichstett Remontez le temps et découvrez un fort militaire datant de la fin du XIXe siècle Fort Rapp-Moltke Reichstett Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Remontez le temps et découvrez un fort militaire datant de la fin du XIXe siècle Fort Rapp-Moltke, 18 septembre 2021 10:00, Reichstett. Journée du patrimoine 2021 Fort Rapp-Moltke. Gratuit

18 et 19 septembre Remontez le temps et découvrez un fort militaire datant de la fin du XIXe siècle * Entre visite libre, expositions et animations, découvrez le fort Rapp-Moltke lors de ce week-end patrimonial. Au programme : Visite libre

Exposition « 1870-1871 »

Présence d’acteurs en uniformes historiques

Découverte d’aliments issus des cuisines de campagne selon des recettes originales

Exposition de l’ONAC (Office national des anciens combattants) *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.

Ouvrage militaire de la ceinture fortifiée de Strasbourg, érigé entre 1872 et 1876, le Fort de Reichstett comporte de nombreuses salles qui ont été déjà restaurées.

L’association Patrimoine et Histoire de Reichstett qui gère le site est heureuse d’accueillir tous les bénévoles désirant poursuivre l’œuvre de restauration du patrimoine alsacien.

