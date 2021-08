Bourcefranc-le-Chapus Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus, Charente-Maritime Visitez le Fort Louvois Fort Louvois Bourcefranc-le-Chapus Catégories d’évènement: Bourcefranc-le-Chapus

18 et 19 septembre Visitez le Fort Louvois * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

2€. Le samedi : accès à pied de 10h à 11h45, accès en bateau de 12h30 à 18h. Le dimanche : accès à pied de 10h à 12h30, accès en bateau de 13h15 à 18h.

Fort Louvois Port du Chapus, 17560, Bourcefranc-le-Chapus Bourcefranc-le-Chapus 17560 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location60677577.jpg 05 46 85 23 22 http://www.fort-louvois.com

Le fort Louvois est une fortification maritime du XVIIe siècle, construite sur un rocher entre l’Île d’Oléron et le bassin de Marennes. Dessiné en forme de fer à cheval selon les plans de Vauban, il croisait ses tirs de canons avec ceux de la citadelle d’Oléron, pour défendre l’arsenal maritime de Rochefort. À marée basse, on y accède à pied par une chaussée pavée de 400 mètres. À marée haute, une navette gratuite assure la liaison depuis le port.

