Basse Terre Fort Louis Delgres Basse-Terre, Guadeloupe Emmène ta lampe torche et explore le fort Fort Louis Delgres Basse Terre Catégories d’évènement: Basse-Terre

Guadeloupe

Emmène ta lampe torche et explore le fort Fort Louis Delgres, 18 septembre 2021 09:30, Basse Terre. Journée du patrimoine 2021 Fort Louis Delgres. Gratuit

Samedi 18 septembre, 09h30, 18h30 Emmène ta lampe torche et explore le fort * Les participants sont invités à (re)découvrir le Fort Delgrès à travers de nombreux mythes et contes en compagnie du conteur Raphaël « FAYO » ANNEROSE, de 18h30 à 20h30. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 16h30

samedi 18 septembre – 18h30 à 20h30

*

Fort Louis Delgres Basse Terre Basse Terre 97120 Guadeloupe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location51282864.jpg 0590 81 37 48 http://www.cg971.fr

Bâti en 1650 par Charles Houël comme une simple maison forte, le site s’est progressivement transformé en forteresse pour résister aux attaques anglaises. Haut lieu de la résistance à l’esclavage incarnée par Louis Delgrès, le fort est déclassé par les militaires en 1904 et est classé monument historique en 1977. Le fort, ouvert à la visite, abrite également les bureaux de la Direction des affaires culturelles du Département.

Crédits : DAC Gratuit

Détails Heure : 09:30 - 20:30 Catégories d’évènement: Basse-Terre, Guadeloupe Autres Lieu Fort Louis Delgres Adresse Basse Terre Ville Basse Terre lieuville Fort Louis Delgres Basse Terre