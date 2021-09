Fort l’Écluse Fort l’Écluse, 18 septembre 2021 10:30, Léaz.

Journée du patrimoine 2021 Fort l’Écluse. Gratuit

18 et 19 septembre

Fort l’Écluse

Jules César évoque ce site dans La guerre des Gaules. Mais ne cherchez pas d’écluse près de ce fort bâti à partir du XIIIe siècle, agrandi et reconstruit jusqu’au XIXe siècle. Son nom s’est transformé avec le temps : de maison forte de la Cluse, il est devenu fort l’Écluse. Reliant les forts inférieurs et supérieurs, vous y découvrirez son escalier souterrain de 830 marches. Aujourd’hui, c’est un lieu incontournable pour amateurs de jazz. Un programme exclusif vous attend, de juin à septembre avec des groupes leaders de la scène internationale ! Nouveau : désormais, des concerts sont organisés hors les murs.

C’est aussi un des sites prioritaires pour la conservation des chauves-souris dans le bassin genevois. Si l’édifice a perdu son importance stratégique pour les hommes, il est devenu le repaire de reproduction de ces chiroptères dans le Pays de Gex. Vingt-deux espèces de chauves-souris, dont petits et grands rhinolophes investissent, depuis longtemps, tout un étage fermé au public. Des caméras vous permettent de les regarder sans les déranger. Une découverte en direct qui émerveille ! Une exposition complète la visite et vous réserve bien des surprises sur cet animal méconnu.

samedi 18 septembre – 10h30 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 18h30

Fort l’Écluse Route de Genève, Lieu-dit Longeray, 01200 Léaz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Léaz 01200 Ain

https://cibul.s3.amazonaws.com/location29918108.jpg 04 50 56 73 63 http://www.fortlecluse.fr

Le Fort l’Écluse : un grand ouvrage militaire fortifié. Construit à flanc de montagne, le fort inférieur a été doté aux XVIIe et XVIIIe siècles d’une enceinte renforcée d’une tour ronde (la Porte de France) et d’une fausse-braie (place d’arme) qui conduit à un autre accès (la Porte de Genève). La terrasse, située au sommet de la Porte de France, offre un point de vue exceptionnel sur la vallée du Rhône. Les bâtiments du Fort supérieur ont été érigés au milieu du XIXe siècle, en hauteur afin de protéger le fort d’une attaque par la montagne et d’augmenter ses possibilités de logements. 1165 marches taillées dans la roche forment un escalier souterrain qui relie les deux forts. Dans son site classé, Fort l’Écluse offre aujourd’hui les vestiges de plusieurs siècles d’architecture militaire. Il est situé à Longeray, Route de Genève sur la commune de Léaz.

Crédits : ®Pays de Gex agglo Gratuit ®Pays de Gex agglo