Visite guidée Fort Lagarde, 18 septembre 2021 11:00, Prats-de-Mollo-la-Preste. Journée du patrimoine 2021 Fort Lagarde. Gratuit 04 68 39 70 83

18 et 19 septembre Visite guidée * Visites guidées du fort Lagarde gratuite.

Possibilité de montée en navette (participation de 2 €) *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h15

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h15

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h15

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h15

Inscription conseillée, possibilité de monter en navette (participation de 2€)

Fort Lagarde Office de tourisme, place le Foiral, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales

La ville fortifiée est dominée par le fort Lagarde, destiné à surveiller la frontière. Au cœur du monument, une tour à signaux médiévale, entourée par le donjon, a été renforcée par Vauban à partir de 1686. Destiné à une centaine de soldats, le monument de la fin du XVIIe siècle comprend une trentaine de pièces : casernes, cuisines, chapelle, salle d’armes. Un chemin couvert et un souterrain relient le fort à la ville créant ainsi un ensemble architectural remarquable.

