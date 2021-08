Avrieux Fort "La Redoute Marie-Thérèse" Avrieux, Savoie Visite guidée fort Marie-Thérèse Fort “La Redoute Marie-Thérèse” Avrieux Catégories d’évènement: Avrieux

Visite guidée fort Marie-Thérèse Fort “La Redoute Marie-Thérèse”, 17 septembre 2021 14:00, Avrieux. Journée du patrimoine 2021 Fort “La Redoute Marie-Thérèse”. Gratuit|Sur inscription

17 – 19 septembre Visite guidée fort Marie-Thérèse * Venez découvrir l’histoire des forts de l’Esseillon avec une guide du patrimoine. L’occasion de découvrir que la Savoie n’était pas italienne, que les forts de l’Esseillon n’ont pas été construits par Vauban, etc… *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

Fort “La Redoute Marie-Thérèse” Pont du Nant, 73500 Avrieux Avrieux 73500 Savoie

Début XIXe le royaume de Sardaigne décide la construction d’une série d’ouvrages défensifs sur le site de l’Esseillon, en Haute-Maurienne afin de se prémunir d’une éventuelle attaque française. L’ensemble a été édifié entre 1819 et 1834 par des entrepreneurs piémontais et comporte 4 forts et une redoute. La redoute Marie-Thérèse, achevée en 1825 contrôlait la route du Mont-Cenis.

