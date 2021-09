Marseille Fort Ganteaume Bouches-du-Rhône, Marseille Journées Monsabert Fort Ganteaume Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Journées Monsabert Fort Ganteaume, 18 septembre 2021 10:00, Marseille Journée du patrimoine 2021 Fort Ganteaume. Gratuit

18 et 19 septembre Journées Monsabert

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Fort Ganteaume 2 Boulevard Charles Livon, 13007 Marseille Marseille 13007 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 96 17 28 99 http://cercle-mess-marseille.fr/ https://www.facebook.com/pages/Fort-Ganteaume/144055695639453

LE FORT GANTEAUME, ENTRE HISTOIRE & MODERNITÉ Edifice de caractère, Le Fort Ganteaume, Cercle Mess Marseille, vous invite à un voyage à travers le temps. Situé entre le Pharo et les quais du Vieux-Port, Le Fort Ganteaume offre à ses hôtes un lieu où se conjuguent à la perfection histoire et modernité, dans un cadre d’exception. Joyau du patrimoine marseillais, laissez-vous surprendre par ce lieu atypique…

