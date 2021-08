Le Gosier Fort Fleur d'Epée Guadeloupe, Le Gosier visite du fort Fort Fleur d’Epée Le Gosier Catégories d’évènement: Guadeloupe

visite du fort Fort Fleur d’Epée, 18 septembre 2021 09:00, Le Gosier. Journée du patrimoine 2021 Fort Fleur d’Epée. Gratuit

18 et 19 septembre visite du fort * Visites libres / visites commentées de 09h à 16h *

samedi 18 septembre – 09h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 16h00

*

Fort Fleur d’Epée Bas du Fort, Gosier Le Gosier 97190 Guadeloupe

https://cibul.s3.amazonaws.com/location51234907.jpg 05 90 85 18 60

D’abord simple fortin construit au début des années 1760 pour défendre la rade de Pointe-à-Pitre, le fort est devenu un ouvrage défensif essentiel en 1794 dans la lutte contre les Anglais et pour l’instauration du régime révolutionnaire en Guadeloupe. Le Fort Fleur d’Epée fut le dernier élément du système de fortification qui se construisit autour du Petit-Cul de Sac au fur et à mesure de la montée en puissance du port de Pointe à Pitre. Véritable jardin, le Fort Fleur d’Epée offre par ailleurs une vue panoramique unique sur la baie du Gosier et la côte au vent de la Basse Terre.

Inscrit au titre des Monuments Historiques

Crédits : DAC Gratuit

