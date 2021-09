Wambrechies Fort du Vert Galant Nord, Wambrechies À la découverte du Fort du Vert Galant Fort du Vert Galant Wambrechies Catégories d’évènement: Nord

Wambrechies

18 et 19 septembre

18 et 19 septembre À la découverte du Fort du Vert Galant * La visite guidée du Fort du Vert Galant vous plonge dans la fin XIXème et au début du XXème siècle, à un moment charnière où le génie militaire évolue très vite. Ce fort à crête unique est un ouvrage pensé par Séré de Rivières qui participait à la défense du Nord, entourant, avec d’autres forts de la métropole, la place forte de Lille. Un îlot de verdure et d’histoire au coeur de la métropole lilloise. *

Fort du Vert Galant 400 rue du Vert Galant – 59118 Wambrechies

