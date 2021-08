Visite guidée de nuit à la lampe à pétrole au Fort Dorsner à Giromagny Fort Dorsner – Giromagny, 17 septembre 2021 20:00, Giromagny.

Journée du patrimoine 2021 Fort Dorsner – Giromagny. Tarif habituel|Sur inscription 06 72 56 42 70

Vendredi 17 septembre, 20h00

Visite guidée de nuit à la lampe à pétrole au Fort Dorsner à Giromagny

Le Fort Dorsner de Giromagny est un ouvrage faisant partie des fortifications de l’Est de la France du type Séré de Rivières en grès rose. Il constitue l’extrêmité sud du rideau défensif de la Haute Moselle reliant les camps retranchés de Belfort et d’Épinal. Il était prévu pour loger 650 hommes environ et abritait à l’origine une cinquantaine de pièces d’artillerie.

vendredi 17 septembre – 20h00 à 22h00

5€ | Gratuit – 3 ans | 3€ 4-12 ans. Réservation obligatoire. Prévoir des chaussures fermées et des habits chauds.



Fort Dorsner – Giromagny Chemin du fort – Giromagny Giromagny 90200 Territoire de Belfort

06 72 56 42 70 http://www.facebook.com/fort.dorsner

Fort construit en 1875, faisant partie du système défensif Séré de Rivières

C’est le plus étonnant ouvrage militaire du coin, relativement bien préservé, et surtout bien restauré. Il offre un aperçu très complet des choix défensifs opérés à la fin du siècle dernier. Le fort de Giromagny est en effet l’un des maillons du système mis en place par Séré de Rivière, le Vauban du XIXe siècle. Après 1870, cet architecte militaire met en place un réseau serré de défense, précurseur de la ligne Maginot, destiné à contenir et repousser les attaques venues du nord et de l’est de l’Europe. Stratégiquement placé pour contrôler la fameuse trouée de Belfort, dont la perspective s’étend jusqu’en Alsace, il domine la vallée de la Savoureuse qui arrose Giromagny. Le fort, baptisé Fort Dorsner, du nom d’un général d’Empire, est construit entre 1874 et 1879 en grès rose des Vosges, à l’instar du château et de la cathédrale de Belfort. Puissamment renforcé, il ne comptait pas moins de 47 bouches à feu. Sur le principe en vigueur dans les constructions de ce type, il comporte des casemates, des caponnières pour poster les canons et un couloir voûté, permettant de rejoindre à l’abri du feu les différentes parties. La cour centrale, cernée des hautes murailles du fort, dessert les chambres et les casemates.

