Dimanche 19 septembre, 16h00 Visite guidée du Fort de Pen Mané * Le débarquement des Anglais, le 1er octobre 1746 sur la plage de Guidel, sert le génie militaire français à l’élaboration d’un nouveau système de défense autour de Lorient. Jusqu’alors, et depuis la fin du XVIIe siècle, la rade et l’Enclos du port sur le Scorff sont protégés par la citadelle de Port-Louis et deux batteries basses, l’une à Gâvres (l’actuel fort de Porh Puns), l’autre à Larmor-Plage (le fort de Locqueltas).

Si tout un maillage discret de défense ponctue toute la côte et l’arrière pays, l’attaque des troupes anglaises, sous le commandement de James Saint-Clair, révèle la vulnérabilité de la ville de Lorient, qui accueille depuis 1734 toutes les activités de la compagnie des Indes et rayonne la magnificence du royaume de France autant que la passion des Européens pour les produits asiatiques débarqués sur ses quais. Cette visite est l’occasion de comprendre l’intérêt stratégique de cet ouvrage. *

Animée par Soazig le Hénanff / RDV en haut des marches face à l’embarcadère. Allez y en bateau !

Construit pendant la guerre de Sept ans, le fort de Pen Mané est le dernier point de défense avant le coffre-fort de la compagnie des Indes.

Crédits : service culturel de Locmiquélic Gratuit Ville de Locmiquélic

