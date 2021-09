Découverte d’un fort militaire de la fin du XIXe siècle Fort de Montbré, 18 septembre 2021 10:00, Taissy.

Journée du patrimoine 2021 Fort de Montbré. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00

Découverte d’un fort militaire de la fin du XIXe siècle

*

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h30

*

Gratuit. Accès libre. Rdv sur place. Départ des visites guidées au fur et à mesure de l’arrivée des visiteurs.



Fort de Montbré Fort de Montbré, 51500 Taissy Taissy 51500 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location15632619.jpg 03 26 82 39 27 http://www.taissy.fr http://www.memoire-et-fortifications.fr/fortifications/place-forte-de-reims/le-fort-de-montbre-centenaire-grande-guerre-reims/

Le fort de Montbré fait partie de la ceinture Séré de Rivières de 12 forts qui protégeait la ville de Reims. Les travaux de construction débutent le 1er octobre 1877 et s’achèvent en octobre 1879. Il était chargé de défendre la route et la voie ferrée venant d’Épernay et de surveiller la plaine entre la ville de Reims et le massif de la Montagne de Reims.

Contrairement au fort de la Pompelle qui n’est situé qu’à 5,6 km de là, le fort de Montbré ne sera pas pris pour cible par l’artillerie allemande et est donc très bien conservé. Le fort était prévu pour être armé de 13 pièces de rempart, 4 mortiers et 10 pièces pour le flanquement des fossés.

Acquis par la commune de Taissy, il est nettoyé et surveillé par l’association «Rèmes Brigade».

Crédits : ©Mairie de Taissy Gratuit ©Mairie de Taissy