Samedi 18 septembre, 20h00 Visite en nocturne d’un fort de la fin du XIXe siècle * Le fort de Landaoudec sert tous les étés de base arrière au Festival du Bout du Monde, mais c’est aussi un rare représentant en Bretagne des fortifications dites « Séré de Rivières » de la fin du XIXe siècle. L’association « 1846 » propose une découverte au coucher du soleil puis à la lueur des lampes de ce petit ouvrage des années 1880 perdu au centre de la presqu’île de Crozon.

Rendez-vous devant l’entrée du fort. *

samedi 18 septembre – 20h00 à 21h30

Nombre de places limité. Inscription obligatoire (évènement soumis à présentation d’un passe sanitaire valide). Prévoir une lampe et de bonnes chaussures.

Fort de Landaoudec Landaoudec, 29160 Crozon Crozon 29160 Finistère

Ancien fort, propriété de la communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime.

