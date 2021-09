Claix Fort de Comboire CLAIX, Isère Visite du Fort De Comboire Fort de Comboire Claix Catégories d’évènement: CLAIX

Isère

Visite du Fort De Comboire Fort de Comboire, 18 septembre 2021 10:00, Claix. Journée du patrimoine 2021 Fort de Comboire. Tarif préférentiel Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite du Fort De Comboire * Visites Visite Guidée du Fort de Comboire (visite de 45 min de l’ensemble du Fort) Reconstitution d’un camp américain de la Seconde Guerre mondiale et exposition de véhicule militaire et Civil d’époque. Visite Guidée Nocturne du Fort le Samedi 18 septembre de 20h à 21h 30 (inscription sur place à partir de 18h) Animations Défilé d’élégance des années 40

Démonstration de Swing (danse)

Escape Game

Exposition du Grenoble Maquette Club Expositions Exposition “Mémoire d’un jour 1914-18”

Exposition “130 ans des Troupes de Montagnes”

Exposition “Mémoires Paysannes” Buvette et restauration sur place *

samedi 18 septembre – 10h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée payante : 4 € et gratuite pour les enfants (-10 ans).

Fort de Comboire Route du Fort 38640 Claix Claix 38640 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62273606.jpg?_ts=1629960596944 07 50 87 18 21 https://www.fortdecomboire.fr

Ce fort (de type Séré de Rivières) est situé sur le rocher de Comboire, face à la chaîne du Vercors. Construit entre 1882 et 1884, il fut le dernier des six forts constituant la ceinture fortifiée de Grenoble. Il est l’un des forts le mieux conservé de cette ceinture grenobloise. Il accueillera des expositions sur le thème du centenaire de la guerre 1914-1918.

Crédits : ®License Libre Tarif préférentiel ®Fort de Comboire

Détails Catégories d’évènement: CLAIX, Isère Autres Lieu Fort de Comboire Adresse Route du Fort 38640 Claix Ville Claix Age maximum 99 lieuville Fort de Comboire Claix