Samedi 18 septembre, 13h45 Découverte d’un fort faisant partie de la ceinture fortifiée de Reims * Découvrez l’architecture militaire d’un petit fort Séré de Rivières, un «réduit» datant de 1880, privé depuis 1935. Le rez-de-chaussée du bâtiment principal est en accès libre, tout l’après-midi, avec panneaux de présentation. Nous sommes également sur place pour plus d’explications. Parking privé sur site, enherbé. *

samedi 18 septembre – 13h45 à 18h45

Gratuit. Entrée libre. Masque obligatoire. Baskets conseillées (sol inégal).

Fort de Chenay 17 chemin de la Montagne, 51140 Chenay Chenay 51140 Marne

Le fort est une redoute militaire appartenant au système de défense « Séré de Rivières ». Il fait partie de la ceinture fortifiée de Reims au même titre que les forts de Montbré, La Pompelle, Nogent-L’Abbesse ou encore Brimont. Il a été construit en 1879-1880. De petite taille, il était une annexe du fort de Saint-Thierry aujourd’hui en ruine. Épargné par la guerre 1914-1918 et par la reconstruction de la région, et malgré quelques aménagements, il conserve encore tous ses bâtiments et de nombreux attributs (poudrière, caponnières, traverses-abris, puits, …).

